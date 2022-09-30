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Общество30 сентября 2022 13:28

В Ливенском районе отремонтируют несколько дворов и парковых зон

В 2023 году запланировано благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Ливенском районе отремонтируют несколько дворов и парковых зон. В 2023 году запланирован ремонт.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, профинансировать работу планируется по программе "Формирование комфортной городской среды". Дворовые территории приведут в порядок в поселках Коротыш, Набережное и Сергиевское.

Также благоустройство ждет четыре общественных территории. Это парковая зона в поселке Сахзаводской, общественная территория по улице Пентюхова в селе Сергиевское, общественная территория, прилегающая к Успенскому дому культуры и пешеходная зона улицы Курской в сл. Беломестное.