Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Ливенском районе отремонтируют несколько дворов и парковых зон. В 2023 году запланирован ремонт.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, профинансировать работу планируется по программе "Формирование комфортной городской среды". Дворовые территории приведут в порядок в поселках Коротыш, Набережное и Сергиевское.

Также благоустройство ждет четыре общественных территории. Это парковая зона в поселке Сахзаводской, общественная территория по улице Пентюхова в селе Сергиевское, общественная территория, прилегающая к Успенскому дому культуры и пешеходная зона улицы Курской в сл. Беломестное.