Галина Казначеева, новый председатель областной организации ветеранов

Председателем Орловской организации ветеранов стала Галина Казначеева. Она сменила в должности Николая Кутузова.

Новый, а точнее новая, глава регионального крыла Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов была назначена 30 октября. Галина Казначеева работала долгое время в образовании,затем в исполнительной власти области - в департаменте образовании. До текущего момента, Галина Анатольевна – ученый секретарь областной библиотеки имени Бунина.

- Ваша жизнь и профессиональная деятельность связаны с орловской землей, здесь Вы прошли большой трудовой путь от специалиста ветеринарной службы, председателя колхоза и руководящего партийного работника до начальника областного управления ветеринарии, руководителя, настоящего лидера влиятельнейшей общественной организации ветеранов региона, - поздравил Вадим Соколов, заместитель губернатора, нового председателя с назначением.