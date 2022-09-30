Фото: АЛЕКСЕЙ ФОКИН

Мэр Орла: «Все повестки будут обязательно доставлены». в регионе продолжается частичная мобилизация.

Глава города Орла Юрий Парахин в социальных сетях обратился к орловцам, которые добровольно идут в военкомат и к тем, кто не открывает двери сотрудникам.

По словам градоначальника ежедневно десятки добровольцев приходят в военкоматы. Это сотрудники предприятий: «Орелводоканала», «ТТП», «Спецавтобазы». Орловцы присоединяются к тем, кому пришла повестка в рамках частичной мобилизации.

Не только бойцы, но и семьи мобилизованных получат поддержку. Каждая ситуация на контроле, заверил Юрий Парахин. Но есть и те, кто избегает призыва. Им градоначальник сообщил, что повестки а любом случае будут доставлены.

– Ну и пару слов тем, кто не открывает двери сотрудникам военкомата. Поверьте: все повестки будут обязательно доставлены, - написал мэр.