Октябрь в Орле начнется с дождей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Первые выходные октября в Орле будут дождливыми. Публикуем подробный прогноз погоды в на 1-2 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 1 октября в ночное время на термометрах +12 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +19. Пасмурно, ночью сильный, днем небольшой дождь. Ветер с юга 4 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В воскресенье, 2 октября, прохладнее. В темное время суток ожидается температура в районе +10, а днем до +15 градусов. Облачное небо, ночью без осадков, днем дождь. Ветер с востока 2 м/c, давление на уровне 738 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе ожидается погода с переменной облачностью, небольшими дождями и 10-12 градусами тепла.