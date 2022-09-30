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В орловские столовые пытались завезти более ста килограммов нелегального масла. В ситуации разбирались специалисты Россельхознадзора.

Факт поступления на орловские предприятия общепита сливочного масла, изготовленного из сырья неизвестного происхождения, был зафиксирован благодаря информационной системе «Меркурий».

Масло поставлял производитель из Новгородской области. В результате проверки выяснилось, что 108 килограммов этой продукции было выработано из сливочного масла других столичных производителей. Также специалисты установили искусственное увеличение производственных объемов. Кроме того, площадки предприятий имели в информационной системе статус «исключен», а именно были фантомными.

- Для предотвращения ввода в оборот продукции неизвестного происхождения данная информация направлена в правоохранительные органы, территориальные управления Россельхознадзора и получателям указанного подконтрольного товара, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Оборот поступившего сливочного масла приостановлен.