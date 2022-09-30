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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
В Мценском детском доме появился автогородок. Ребята будут обучаться правилам дорожной безопасности в игровой форме.
Обучающий комплекс по правилам дорожного движения торжественно открыли вМценском детском доме, где воспитываются ребята дошкольного возраста. Про автогородок рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.В нем воссозданы пешеходные переходы, дорожные знаки и светофоры, тротуары, проезжая часть с разметкой и другие элементы.
Познакомили ребят с новым обучающим комплексом сотрудники полиции в игровой форме. В автогородке детям будет проще и веселее учить правила дорожной безопасности.
Также в ведомстве отметили, что регулярные практические занятия будут способствовать приобретению у воспитанников собственного опыта участия в дорожном движении, что позволит сформировать у них навыки безопасного поведения на дороге с самого раннего детства.