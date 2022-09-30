Горячая линия работает с 8.00 до 20.00 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области открылась горячая линия для родственников мобилизованных. Члены семей могут задать интересующие вопросы по телефонам.

Горячую линию организовал региональный департамент соцзащиты. Позвонить и узнать все необходимое родственники мобилизованных орловцев могут с 8.00 до 20.00 ежедневно, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вот телефоны: Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;

Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;

Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;

Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;

Орловский муниципальный округ (Орловский район) – 8 930 775 04 75.

Также в регионе работает горячая линия с коротким номером 122.