Горячая линия работает с 8.00 до 20.00
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орловской области открылась горячая линия для родственников мобилизованных. Члены семей могут задать интересующие вопросы по телефонам.
Горячую линию организовал региональный департамент соцзащиты. Позвонить и узнать все необходимое родственники мобилизованных орловцев могут с 8.00 до 20.00 ежедневно, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вот телефоны: Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
Орловский муниципальный округ (Орловский район) – 8 930 775 04 75.
Также в регионе работает горячая линия с коротким номером 122.