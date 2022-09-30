Мотоциклист попал в больницу после столкновения с грузовиком под Орлом

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области случилось еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта. Мотоцикл столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым".

Авария произошла на подъезде к Орлу вчера, 29 сентября, поздним вечером. Было около десяти, когда 31-летний водитель грузового автомобиля "Газ" допустил столкновение с мотоциклом "Хонда", который ехал со стороны Москвы. За рулем его был 25-летний водитель.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения , госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки, по информации региональной Госавтоинспекции, произошло на дорогах области 13 ДТП. Из них 3 аварии с пострадавшими, 3 человека получили травмы. Так, в Советском районе Орла иномарка "Киа" сбила маленького велосипедиста на переходе.