Житель орловской глубинки отправится на 10 лет в тюрьму за убийство

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Жителя орловской глубинки суд на 10 лет отправил за решетку за убийство. 57-летний осужденный в пылу ссоры расправился со своим 45-летний односельчанином.

Кровавый эпизод произошел в Покровском районе, в селе Кубань, в июне 2022-го. Тогда местный житель пришел домой к своему знакомому, мужчины поссорились и гость ножом несколько раз ударил своего оппонента в грудь. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области.