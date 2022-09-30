В Советском районе Орла иномарка "Киа" сбила 10-летнего велосипедиста

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле иномарка "Киа" сбила 10-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал дорогу по пешеходному переходу в Советском районе города.

Авария произошла 29 сентября примерно в 17.05. В это время за рулем автомобиля "Киа" ехал 54-летний водитель, он двигался по улице Лескова со стороны Тургенева в направлении Полесской. В районе дома №2 по Лескова в этот момент проезжую часть решил пересечь маленький велосипедист.

- Водитель допустил наезд на велосипедиста который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист получил травмы, отпущен, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки, по информации региональной Госавтоинспекции, произошло на дорогах области 13 ДТП. Из них 3 аварии с пострадавшими, 3 человека получили травмы.