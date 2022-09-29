Орловец украл у знакомой шуруповерт и попал под статью. Стоил инструмент более шести тысяч рублей.

В отдел полиции пришла жительница Мценска, из квартиры которой пропал шуруповерт за шесть тысяч рублей. Правоохранители начали устанавливать детали случившегося. Оказалось, что электроинструмент стащил знакомый амчанки. Раньше он помогал женщине с ремонтом и знал, где хранится шуруповерт. Полицейские задержали воришку и изъяли у него похищенный инструмент.

- В отношении 28-летнего орловца следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В качестве максимального наказания похититель может отправиться в колонию на срок до пяти лет.