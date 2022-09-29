Школьнику из Орла не выдавали пайки на домашнем обучении. Он обучается в учреждении для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратура советского района города Орла провела проверку. В надзорное ведомство обратились родители школьника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок, обучающийся в Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находился на домашнем обучении. Ему были положены сухие пайки или денежная компенсация. Однако ни того, ни другого он не получал.

Прокуратура направила иск в суд с требованием об обязании профильного департамента и школы, где учится орловец, компенсировать расходы за питание.