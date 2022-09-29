Фото: Сергей Силаев

Десять педагогов из Орла получат по 20 тысяч рублей. Имена победителей станут известны на День учителя.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Орла. Портфолио 37 человек внимательно изучали эксперты в течение двух месяцев.

Муниципальную премию могут получить учителя общего и дополнительного образования, а также воспитатели детсадов. Из 37 человек четверо – представители дошкольных образовательных учреждений, 12 – педагоги дополнительного образования, 21 – учителя общего профиля.

Победителям вручат премии в размере 20 тысяч рублей на торжественном мероприятии ко Дню учителя.