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Из Орловской области отправили гуманитарный груз для военных. Регион передал более 40 тонн необходимых вещей.

Очередную партию гуманитарной помощи доставили в Белгородскую область председатель облсовета Леонид Музалевский и зампред Павел Меркулов. Вскоре груз передадут в зону проведения специальной военной операции.

По информации пресс-службы областного Совета, для бойцов собрали более 40 тонн необходимых вещей, предметов гигиены, продуктов питания. Содействие в формировании гуманитарной помощи оказали местные депутаты, представители фракции «Единая Россия», руководители предприятий.Более половины груза собрал филиал РАНХиГС по инициативе его директора Павла Меркулова.

Также делегация из Орла обсудила с председателем Белгородской областной Думы возможные пути взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи российским военным.