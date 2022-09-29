Еще в нескольких домах многодетных семей Орла установили пожарные извещатели

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В домах орловских многодетных семей установили пожарные извещатели. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.

В регионе продолжается акция «Безопасное жилье», направленная на предотвращение пожаров. В ее рамках сотрудники МЧС и представители соцзащиты встретились с жителями деревни Нижняя Лужна. В первую очередь они посетили многодетные и неблагополучные семьи. В домах были установлены автоматические датчики пожарной безопасности. По областной программе приборы такие семьи получили бесплатно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, членам семьей объяснили необходимость использования автономного пожарного извещателя в быту и подробно рассказали о принципе его работы.

Также спасатели провели инструктаж, напомнили домочадцам о соблюдении правил пожарной безопасности и вручили профилактические памятки.