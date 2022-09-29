В Орловской области раскрыли убийство десятилетней давности

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 57-летнего ранее судимого жителя Орловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в ноябре 2011 пьяный орловец управлял автомобилем и ехал в сторону поселка Белоберезовский Орловского района. В деревне Плещеево в салон автомобиля сёл 32-летний местный житель, попросивший его подвезти.

По пути произошла ссора, которая вылилась в избиение. Мужчины вышли из авто, потерпевший получил не менее 14 ударов руками по лицу, а затем шесть ударов ножом по туловищу и лицу. Он скончался на месте.

Следователи и криминалисты получили запись с единственной на тот момент камеры, где было видно, как потерпевший садится в машину. Номера сначала также не удалось установить, но с помощью экспертиз раскрыт владелец машины и убийца.

Летом 2022 года в управление поступила информация о возможном нахождении орловца в Астраханской области. Обвиняемый действительно был там и сознался в содеянном. Дело направлено в суд.