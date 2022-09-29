В Орловскую область из Франции доставили более десяти тысяч яиц пекинской утки

Фото: Михаил ФРОЛОВ Фото: Архив "КП"

В Орловскую область доставили более десяти тысяч инкубационных яиц из Франции. Партию проверил Россельхознадзор.

На орловское птицеводческое предприятие партию инкубационных яиц пекинской утки из Франции привезли 28 сентября. Ее выгрузку проконтролировали специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также региональной ветеринарной службы.

Поступившую партию в количестве 10 800 штук произвели на французском предприятии, которое находится на территории без инфекционных заболеваний птиц.

- По результатам проверки пакета ветеринарных сопроводительных документов и условий перевозки поступившая партия передана получателю для дальнейшего инкубирования, - сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.