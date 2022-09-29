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В Орловской области ежедневно прививаются около 1,5 тысяч человек от COVID-19. В регионе прививку можно сделать в 31 медицинской организации.

О ходе вакцинации населения против коронавирусной инфекции рассказала заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Светлана Жирова на заседании оперштаба.

На Орловщине открыты 39 пунктов в 31 больнице и поликлинике. Они работают как в будни, так и в выходные.

Вакциницируют и ревакцинируют орловцев вакциной «Спутник V». Во всех медучреждениях ее хватает. Последняя поставка была 21 сентября, тогда поступило 5,4 тысяч доз.

План вакцинации – свыше 460 тысяч человек или 80% от населения региона. На 29 сентября первую лозу вакцины получили почти 409 тысяч человек.

Напомним, ранее развернутые мобильные пункты вакцинации в областном центре закрылись. Они располагались Советском и Северном районах города: в библиотеке ОГУ и в здании администрации Северного района.