Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Суд рассмотрит дело главного специалиста «Орелгосзаказчика». Фемида вынесет решение по статье о превышении должностных полномочий сотрудником казенного учреждения. По версии следствия, имели место быть махинации при реализации нацпроекта «Демография».

Уголовным разбирательством обернулось строительство спортивной площади в деревне Атяевка Кромского района, деньги были выделены на эту работу как раз по нацпроекту. На тот момент, в апреле 2020-го, районная администрация заключила контракт с преприниматоеем на строительство спортивного объекта. Контролировать работу должно было КУ ОО «Орелгосзаказчик». Однако контроль вышел из-под контроля.

- Летом 2020 года обвиняемому, который был назначен ответственным по ведению строительного контроля, для проверки были представлены акты выполненных работ. В актах содержались сведения о применении в ходе работ марок щебня и бетона, указанных в проектной документации, что не соответствовало реальной действительности, так как при строительстве объекта применялась иные марки строительных материалов. Кроме того, подрядчиком была нарушена технология производства работ. Обвиняемый, в нарушение требований действующего законодательства, зная об имеющихся нарушениях, составил и лично подписал отчеты о технической приемке работ, тем самым принял не соответствующие проектно-сметной документации работы, - рассказал "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В итоге подрядчику администрация заплатила деньги в сумме 7 миллионов рублей за невыполненную и халтурную работу. Сейчас уголовное дело ушло в Заводской районный суд Орла.

Помимо того, продолжается и расследование дела, заведенного на подрядчика этой же стройки.

- На контроле прокуратуры остается вопрос расследования уголовного дела в отношении подрядчика, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также устранение нарушений в целях надлежащей эксплуатации спортивного объекта, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.