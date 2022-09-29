В центре Орла 30 сентября запретят движение и стоянку

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В центре Орла 30 сентября будет действовать временный запрет на проезд и стоянку. Рассказываем какие улицы будут перекрыты и в какое время.

Как сообщает пресс-служба администрации города, запрет на стоянку будет действовать в центральной части города с 6.00 до 19.00. Припарковаться не выйдет на улице Максима Горького от Брестской до Пионерской, на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.

А с 16.00 до 19.00 будет действовать запрет на проезд. Он коснется участков улицы Максима Горького от Брестской до Пионерской, улицы Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также самой улицы Пролетарская гора.

Причина временных неудобств - проведение митинга.