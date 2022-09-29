Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Орловской области продлен до 31 октября 2022. Решение принято на заседании оперативного штаба сегодня, 29 сентября.

Это означает, что как минимум до конца октября в регионе сохраняется ряд ограничений, принятых в связи с распространением covid-19. Продлен режим повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости ковида на Орловщине.

- На заседании оперативного штаба также принято решение обеспечить наличие резервного коечного фонда для госпитализации больных COVID-19, а также наличие резервного расчетного количества инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями для лечения заболевших гриппом, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Изменения будут внесены в Указ губернатора.