. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Первенство и чемпионат области по парусному спорту пройдут в Орле. Соревнования продлятся с 30 сентября по 3 октября.

Местом для состязаний станет городское озеро Светлая жизнь. Здесь встретятся спортсмены в нескольких классах: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4,7», «Луч», «Снайп», «Парусная доска - Виндсерфинг». Мастерство покажут не только орловцы, профессионально занимающиеся парусным спортом, но и гости из других регионов. Заявки на участие можно подать до 1 октября.

- Гонки будут посвящены 110-летию Российского парусного гоночного союза, 20-летию Федерации парусного спорта Орловской области и Региональной общественной организации ветеранов ВМФ «Флоту-быть», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.