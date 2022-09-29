В Орле митрополит Тихон освятил опасные участки дорог

В Орле митрополит освятил опасные участки дорог
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
В Орле митрополит Тихон освятил опасные дороги. Православный обряд прошел на участках, которые признаны самыми аварийными и небезопасными по мнению региональной Госавтоинспекции.
Полицейские предоставили данные об отрезках дорог, где чаще всего случаются ДТП. Освящение прошло на перекрестке Комсомольской и Карачевского шоссе, на перекресте в районе Итальянской улицы. Другие священнослужители провели освящение в пригороде Орла и на других дорогах региона. Так, участок на Болховском шоссе деревни Жилина освятил настоятель храма Вятский Посад протоиерей Александр Ордин. Он же провел обряд на подъезде к Орлу, отрезке дороги М2 "Крым", дороге Орел-Тамбов.
Обряд прошел и в пригороде Орле
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился к водителям и напомнил, что корнем ДТП выступают человеческие пороки.
Священнослужители отмечают, что источником многих ДТП становятся человеческие пороки
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
- Садясь за руль нетрезвым, игнорируя правила дорожного движения, водитель нарушает не только государственные законы, но и Законы Божии, — отметил Глава Орловской митрополит в обращении к автомобилистам.