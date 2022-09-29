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Общество29 сентября 2022 7:15

В Орле митрополит Тихон освятил опасные участки дорог

Православный ритуал прошел и на дорогах области
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орле митрополит освятил опасные участки дорог

В Орле митрополит освятил опасные участки дорог

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле митрополит Тихон освятил опасные дороги. Православный обряд прошел на участках, которые признаны самыми аварийными и небезопасными по мнению региональной Госавтоинспекции.

Полицейские предоставили данные об отрезках дорог, где чаще всего случаются ДТП. Освящение прошло на перекрестке Комсомольской и Карачевского шоссе, на перекресте в районе Итальянской улицы. Другие священнослужители провели освящение в пригороде Орла и на других дорогах региона. Так, участок на Болховском шоссе деревни Жилина освятил настоятель храма Вятский Посад протоиерей Александр Ордин. Он же провел обряд на подъезде к Орлу, отрезке дороги М2 "Крым", дороге Орел-Тамбов.

Обряд прошел и в пригороде Орле

Обряд прошел и в пригороде Орле

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон обратился к водителям и напомнил, что корнем ДТП выступают человеческие пороки.

Священнослужители отмечают, что источником многих ДТП становятся человеческие пороки

Священнослужители отмечают, что источником многих ДТП становятся человеческие пороки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Садясь за руль нетрезвым, игнорируя правила дорожного движения, водитель нарушает не только государственные законы, но и Законы Божии, — отметил Глава Орловской митрополит в обращении к автомобилистам.