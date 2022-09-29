Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле закрыли мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку от ковида или ревакцинироваться можно в поликлинике.

Ранее прививочные пункты развернули в Советском и Северном районах города: в библиотеке ОГУ и в здании администрации Северного района. Однако больше они работать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Сделать прививку от covid-19 или пройти повторную вакцинацию можно в городских поликлиниках по месту жительства, детских поликлиниках, а также больнице Боткина. Прийти можно без записи, но можно и предварительно записаться на конкретное время. Сделать это можно по номеру 122, на портале «Госуслуги», на портале «Электронная регистратура Орловской области».