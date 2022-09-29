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Происшествия29 сентября 2022 6:29

В ДТП под Орлом встретились "Нива" и лошадь с телегой

Травмы получили два человека
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области в ДТП встретились автомобиль "Нива" и лошадь с телегой. В происшествии пострадали два человека.

Об инциденте рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось вечером 28 сентября на дороге между районными центрами Дмитровск и Кромы. Здесь за рулем отечественного внедорожника ехал 59-летний мужчина. На третьем километре автомобили врезался в повозку, которой управлял водитель 53 лет.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля и водитель гужевой повозки получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах области зафиксировано 7 ДТП, в двух из этих аварий пострадали люди.