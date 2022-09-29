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Происшествия29 сентября 2022 6:22

28-летний орловец угодил в больницу из-за дорогого телефона и кошелька

На него напали и ограбили двое местных жителей
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Нина СОКОЛОВА

28-летний орловец угодил в больницу из-за дорогого телефона и кошелька. Ночью его избили и ограбили два молодых человека.

Сообщение о госпитализации жителя областного центра поступило в отдел полиции Северного района из медучреждения. Пострадавшего привезли туда с ссадинами, кровоподтеками и переломом челюсти.

В произошедшем разбирались сотрудники уголовного розыска. Так, около трех ночи у орловца попросили закурить два молодых человека на улице Маринченко. Затем они избили мужчину, украли у него дорогостоящий смартфон и кошелек, в котором были банковские карты и сто рублей. Нападавших полицейские вычислили по камерам видеонаблюдения. По горячим следам хулиганов задержали. Ими оказались учащиеся одного из местных техникумов 17-ти и 18-ти лет.

За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору следователи завели уголовное дело. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что похищенное имущество, которым подозреваемые не успели распорядиться, полицейские изъяли.