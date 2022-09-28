Орловские спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо

В весе 73+ кг победу праздновал Павел Гладких. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященный памяти почётного железнодорожника Николая Бутко. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Липецкой, Орловской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей.

В активе орловских дзюдоистов два призовых места. Обе в активе воспитанников СШ № 7 из города Ливны. В весе 42 кг третьим стал Владислав Мурадов. Победил задонский спортсмен Георгий Перегудов, второе место занял местный дзюдоист Захар Сидельников. Еще одно третье место на счету Григория Кобзева из Ельца.

В весе 73+ кг победу праздновал Павел Гладких. Серебро завоевал тамбовчанин Михаил Кулалагашвили. Третьими стали липчане Матвей Авошников и Владислав Марчуков.