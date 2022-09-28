. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец отдал мошенникам деньги, думая что возвращает долг за проезд по платным дорогам. Аферисты украли у мужчины больше 40 тысяч через фишинговый сайт.

61-летнему жителю областной столицы позвонил якобы работник службы поддержки организации, ответственной за проезд по платным дорогам. Звонивший сообщил орловцу о том, что у нее есть задолженность, а оплатить ее можно на официальном сайте компании. Мужчина подвох не заметил, так как недавно вернулся из поездки и, действительно, передвигался на машине по платным дорогам.

Он нашел ссылку на нужный сайт в интернете, внес туда все запрошенные реквизиты. После чего с его счета исчезла 41 тысяча рублей. К сожалению, сайт оказался фишинговым. Через него аферисты заполучили персональные данные орловца.

По факту мошенничества в полиции завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие преступления.

Еще на удочку мошенников попалась 31-летняя орловчанка, которая хотела купить дорогостоящий мобильный телефон через интернет.