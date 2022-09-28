С 29 сентября в Орле ожидается потепление

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

С завтрашнего дня, 29 сентября, в Орле ожидается потепление. По прогнозам синптиков, к выходным воздух прогреется до +20 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 29 сентября в город заглянет солнце. На термометрах от +9 в ночное время до +16 днем. Без осадков, ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление на уровне 740 мм рт.ст.

В пятницу 30 сентября будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Зато теплее, чем в последние дни: воздух прогреется от +8 до +16 градусов. Ветер южный 5 м/с, давление 744 мм рт.ст.

По предварительному прогнозу, 1 и 2 октября, в субботу и воскресенье, орловцам стоит ожидать отметок на термометрах до +20 градусов. Правда, метеорологи обещают дождь.