. Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловчанка лишилась 90 тысяч рублей при покупке смартфона в интернет-магазине Оплаченный мобильный телефон ей так и не прислали.

На удочку аферистов попалась 31-летняя жительница областного центра. Женщина решилась на покупку дорогостоящего смартфона через один из мессенджеров. Продавец был очень убедительным и не вызвал у покупательницы никаких подозрений. Оформив покупку, она перевела ему 90 тысяч рублей. После того, как мошенник получил деньги, он сразу же перестал выходить на связь. Попытки связаться с недобросовестным продавцом оказались тщетны. Тогда орловчанка обратилась в отдел полиции Железнодорожного района.

По информации пресс-службы регионального УМВД, по данному факту правоохранители завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Также телефонные аферисты обманули еще одного жителя Орла. Мужчина оплатил задолженность за проезд по платной дороге на поддельном сайте.