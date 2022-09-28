В Орле 29 сентября отключат воду по нескольким улицам

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в четверг, 29 сентября, жители домов по несокольким улицам останутся без воды. О временных отключениях сообщил «Орелводоканал», публикуем список адресов.

С 9 утра до 18 часов вечера отключение водоснабжения затронет Северный район города. Воду перекроют в домах №2, 2А, 4 по улице Былнского, а также в доме №111 по Московскому шоссе. Причиной временного перебоя с ресурсом станут ремонтные работы на центральном тепловом пункте.

Во временной промежуток с 9.00 до 15.00 отключение воды пройдет в Заводском районе. Не будет ее по адресам улица Черепичная, 12, 14, 18, 24, улица Тамбовская, 4, 6, а также улица Солнцевская дома № 8, 14. Причиной отключения в этом случае также станут ремонтные работы, а именно замена вентиля.