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В Орловской области задержали восьмерых человек, находившихся в федеральном розыске. В регионе подводят итоги операции "Розыск".

Второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия проходил на Орловщине с 22 по 23 сентября. Правоохранители разыскивали людей, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда, а также тех, кто пропал без вести.

- За время проведения операции сотрудниками органов внутренних дел совместно с УФСИН региона задержано восемь обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, сотрудники полиции установили местонахождение троих без вести пропавших жителей региона, а также подростка, который ушел из дома.