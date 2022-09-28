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В Орловской области отремонтируют 450 метров дороги за 118 миллионов рублей. Рабочие приведут в порядок участок трассы «Орел – Ефремов».

Государственная экспертиза дала положительное заключение, а постановление правительства подписал губернатор 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Протяженность ремонтируемого участка – 450 метров. Дорога двухполосная, а ширина проезжей части – семь метров.

В смете указана сумма 118,6 миллиона, из которых 92,3 миллиона уйдет на строительные работы, 3,9 – на проектные. Большой объем финансирования связан с тем, что дорога находится рядом с плотиной пруда. Рабочие должны будут возвести десятиметровую насыпь из специального песка.