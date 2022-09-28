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Происшествия28 сентября 2022 12:16

В Орловской области мужчина избил знакомого до смерти

Безработный орловец был пьян во время совершения преступления
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области мужчина избил знакомого до смерти. Безработный орловец был пьян во время совершения преступления.

Делом занимаются следственные органы. В поселке Хотынец они обнаружили тело 43-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 35-летний безработный житель поселка. Он рассказал, что вечером 26 сентября распивал алкоголь с потерпевшим. Затем они поссорились, и от множественных ударов руками и ногами потерпевший скончался на месте.

– Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.