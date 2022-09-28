На 28 сентября среди жителей Орловской области подтвердилось 392 случая коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области по-прежнему высокой остается заболеваемость коронавирусом. Федеральный оперативный штаб рассказал, сколько человек заболело, выздоровело и умерло на 28 сентября 2022.

Подтвердилось среди жителей региона за минувшие сутки 392 новых случая covid-19. Всего их насчитывается 129 195. В больницы медикам пришлось положить еще 30 человек.

Выздоровело и выписано больше орловцев, чем заболело: 410 человек за сутки. В общей сложности случаев излечения насчитывается 123 691.

Новых смертельных исходов не зафиксировано. Всего умерло за время наблюдения 1950 жителей Орловской области с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.