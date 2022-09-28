Орловцам предлагают проверить свои знания в области литературы
Орловцев приглашают на «Литературный диктант». Он пройдет в Бунинке и Пушкинке.
Одной из площадок проведения «Литературного диктанта» станет областная библиотека имени Бунина. Такое мероприятие пройдет там во второй раз.
- Жители и гости Литературной столицы России смогут проверить свои знания о творчестве русских классиков и писателей-современников, их произведениях и литературных терминов, связанных с ними. Их ждет 20 вопросов в форме тестирования, - рассказали в Бунинке. Для каждого участника диктанта подготовили памятный сертификат, а набравшие наибольшее количество баллов получат диплом отличника.
Кроме того, аналогичное мероприятие пройдет и в городской библиотеке имени Пушкина. Блеснуть знаниями в «Литературном диктанте» сможет не только профессионал-литературовед, но и просто любитель чтения.
КОГДА? ГДЕ?
ул. Максима Горького, 43 (Бунинка)
29 сентября, 12.00
ул. Комсомольская, 65 (Пушкинка)
29 сентября, 12.00 и 15.00
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