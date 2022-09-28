Орловцам, получившим травмы на работе, выдали легковые автомобили

Пострадавшие на работе орловцы получили автомобили

Жителям Орловской области, получившим серьезные травмы на работе, выдали автомобили. Трое мужчин и женщина теперь владельцы новеньких "Lada Granta".

Передали ключи от машин орловцам в региональном ФСС. Это не первая в этом году выдача машин пострадавшим во время рабочего процесса жителям, еще два автомобиля орловцам передали в феврале.

- Все машины для пострадавших на производстве адаптированы индивидуально под каждого получателя, в зависимости от характера полученных травм. Обладателями новых машин стали жителями Орла, Мценска и Орловского района, - рассказали "Комсомолке" в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования.

Специально оборудованные машины - это своего рода средства реабилитации для людей, травмировавшихся на работе. Они позволяют ускорить трудовую и социальную адаптацию, а также продолжить активную жизнь.