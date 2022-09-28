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Общество28 сентября 2022 6:40

Орловцам, получившим травмы на работе, выдали легковые автомобили

Новенькие "Лады" выдали троим мужчинам и одной женщине
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пострадавшие на работе орловцы получили автомобили

Пострадавшие на работе орловцы получили автомобили

Жителям Орловской области, получившим серьезные травмы на работе, выдали автомобили. Трое мужчин и женщина теперь владельцы новеньких "Lada Granta".

Передали ключи от машин орловцам в региональном ФСС. Это не первая в этом году выдача машин пострадавшим во время рабочего процесса жителям, еще два автомобиля орловцам передали в феврале.

- Все машины для пострадавших на производстве адаптированы индивидуально под каждого получателя, в зависимости от характера полученных травм. Обладателями новых машин стали жителями Орла, Мценска и Орловского района, - рассказали "Комсомолке" в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования.

Специально оборудованные машины - это своего рода средства реабилитации для людей, травмировавшихся на работе. Они позволяют ускорить трудовую и социальную адаптацию, а также продолжить активную жизнь.