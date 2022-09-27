На старте мини-футбольного сезона «ОрелГУ-КПРФ» не смог победить чемпиона

Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" лишили чемпиона двух очков. Фото со страницы "ОрелГУ-КПРФ" в VK.

В спорткомплексе ОГУ им. И.С. Тургенева прошли матчи 1-го тура чемпионата России высшей лиги по мини-футболу среди женских команд. Местный «ОрелГУ-КПРФ» принимал нижегородскую «Норманочку», выступавшую в ранге действующего чемпиона. Первый поединок завершился поражением орловского клуба (2:4), во втором команды разошлись миром – 2:2.

В первом матче ворота «Норманочки» поразили Дарья Башлыкова (24-я, 1:4) и Наталья Пацекина (29-я, 2:4). Во второй игре у хозяек паркета отличилась Пацекина (19-я, 1:1). Еще один гол нижегородки забили в свои ворота – автоголом отметилась Колесова (27-я, 2:1).

- Исходя из того, как складывалась вторая игра, мне кажется, что «Норманочке» было обиднее терять два очка, - подытожила главный тренер орловского клуба Павлина Бородина. - Но при этом в каких-то микромоментах мы могли забить и набрать три балла. Да, бесспорно, «Норманочка» очень здорово готова. На сегодняшний день они очень здорово играют в мини-футбол.

- В первой игре у нас не получалось ничего, - призналась голкипер «ОрелГУ-КПРФ» Мария Петухова. - Мы не делали то, что отрабатывали на тренировках. На поле творился полнейший сумбур. На следующий день действия команды были гораздо чётче: как в атаке, так и в обороне. От этого и результат.

Во втором туре, 30 сентября и 1 октября, «ОрелГУ-КПРФ» примет на своей площадке пензенскую «Лагуну-УОР». Первый матч начнется в 18:00, второй – в 13:00.