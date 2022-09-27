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Общество27 сентября 2022 15:05

На Пионерской в Орле начали укладывать плитку

Она заменит асфальт на тротуарах
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

На улице Пионерской в Орле, где сейчас идет дорожный ремонт, рабочие начали укладывать плитку. Она заменит асфальт, который раньше был здесь на тротуарах.

О том, как продвигается ремонт, рассказали в пресс-службе городской администрации. Подрядчик, которым выступает фирма ООО "Монолистрой", начал благоустройство тротуара. Пока что уложено около 50 квадратных метров плитки.

- Пока позволяла погода, на 100% подрядчик выполнил фрезерование на всей протяженности улицы Пионерской – это 13 000 квадратных метров. Также уложен нижний слой будущего асфальтового покрытия, - пояснили в горадминистрации.

Ремонт Пионерской улицы обойдется в 72 миллиона рублей. На самом своем старте он не обошелся без скандалов: из-за намерения спилить большое количество деревьев было возбуждено уголовное дело.