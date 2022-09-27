Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле состоялся концерт, посвященный 85-летию региона. Мероприятие прошло в государственном академическом театре.

Перед началом выступления собравшиеся почтили минутой молчания память погибших накануне в Ижевске. Местных жителей поздравил губернатор Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Сейчас время, когда наша Родина вступила в решительную борьбу за свой суверенитет, за целостность, за единство Русского мира. Мы прекрасно понимаем, что только вместе, в едином патриотическом стремлении, следуя своим патриотическим традициям – Россия, Русский мир победит в этом противостоянии. Отстоит свой суверенитет, свои ценности, свое право на жизнь, - сказал глава региона.

В театре открылась и выставка ко Дню туризма, а завершилось праздничное мероприятие концертом. Его провел известный орловский диктор Владимир Березин.