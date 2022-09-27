Как в Орле работают мобильные пункты вакцинации на этой неделе

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работу мобильные пункты вакцинации, в которых можно сделать прививку или пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Публикуем график приема в них на эту неделю, с 26 сентября по 2 октября.

В Северном районе города прививочный пункт открыт в здании Северной администрации на Московском шоссе, 137 (УВМ). В будние дни, с 26 по 30 сентября, медики дежурят здесь с 14.00 и до 19.00, а в выходные, 1 и 2 октября, пункт открыт с 10.00 до 16.00.

Еще один мобильный прививочный пункт развернут в Советском районе города, на площадке Фундаментальной библиотеки ОГУ (пл. Каменского, 1). Здесь пройти вакцинацию или сделать повторную прививку можно также с 14.00 до 19.00 по будним дням и с 10.00 до 16.00 в выходные.

Записываться заранее не нужно. Чтобы привиться, необходимо при себе иметь документы - паспорт, полис и СНИЛС.

По данным на 27 сентября, в Орле и области выявлено 397 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число подтвержденных диагнозов - 128 803.