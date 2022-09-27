Орловских предпринимателей пригласили на прием прокурор и бизнес-обмудсмен

В Орле областной прокурор и Уполномоченный по правам предпринимателей проведут совместный прием для представителей бизнеса. Пожаловаться на нарушения их прав предприниматели смогут 4 октября.

Для того, чтобы встретиться с главой областного надзорного ведомства Алексеем Тимошиным и бизнес-омбудсменом Евгением Лыкиным, нужно записаться.

- По вопросам записи на прием предприниматели могут обратиться по следующим телефонам:8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина, а также 8-903-637-14-95, 8(4862) 43-63-89 – дежурный прокурор, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.