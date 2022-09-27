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Орловские семьи получат пособия на 21 тысячу детей. Это выплаты на несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет.

На выплату такого детского пособия имеют право семьи с низким доходом, а именно те, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в Орловской области. Кроме того, специалисты оценят имущество семьи и применят правило нулевого дохода.

Размер пособия варьируется. Он может составить 50 %, 75% или полных 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В орловском отделении Пенсионного фонда пояснили, что по заявлениям о назначении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, отправленным до 1 октября этого года, выплата может быть назначена с 1 апреля при условии, что на эту дату ребенку исполнилось 8 лет. А при подаче заявления после 1 октября выплату установят уже с месяца обращения.