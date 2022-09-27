Фото: Ольга Супонева

В Орловской области мужчина украл у пенсионерки посуду и батареи. Всего он похитил имущества на 22 тысяч рублей.

О краже сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В отделение полиции обратилась 65-летняя пенсионерка. Она рассказала оперативникам, что в хозпостройку в Новосиле возле дачного дома проникли неизвестные. Помимо батареи и посуды, пропали и металлические изделия.

Стражи порядка установили, что уклал имущество 43-летний местный житель. Краденое изъяли. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.