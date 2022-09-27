Движение будет ограничено в трех районах областного центра Фото: Нина СОКОЛОВА

В трех районах Орла ограничат движение на нескольких улицах. С неудобствами водители столкнутся из-за дорожного ремонта.

По информации пресс-службы городской администрации, движение транспортных средств будет ограничено в Северном, Железнодорожном и Заводском районах областного центра. Это связано с ремонтом улично-дорожной сети.

Так, с 26 сентября по 26 ноября временное ограничение введут по улице Германо, Березовой и переулку Ремонтному.

А с 27 сентября по 17 октября временно прекратится движение машин от 106-го дома и до 88-го по Комсомольской площади.