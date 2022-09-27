Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области преступная группа отправится в колонию за производство поддельного алкоголя. На свою "продукцию" они расклеивали известные товарные знаки и продавали ее.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении шестерых человек. Их признали виновными в производстве, хранении, сбыте немаркированной продукции, а также в использовании чужого товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Преступная группа продавала алкоголь больше года – с декабря 2019 по февраля 2021. Правообладателям товарных знаков, которые орловцы наклеивали на бутылки, причинен ущерб 97 тысяч рублей.

В ходе следственных действий у мужчин изъяли 675 бутылок стеклянных бутылок а алкоголем, а также 10 пластиковых емкостей и три канистры на общую сумму почти 200 тысяч рублей.

Суд постановил лишить свободы всех участников преступной группы. Один пробудет в колонии три года, еще двое – по 2 года и 6 месяцев, остальные три проведут за решеткой по полтора года. Заплатят они и штрафы – от 150 до 300 тысяч рублей. Наказание местные жители проведут в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.