Фото: Юлия Пыхалова Фото: Архив "КП"

Два педагога из Орла стали заслуженными учителями России. Почетные звания получили Валентина Исьемина и Константин Кривоногов.

Торжественное собрание, посвященное 85-летию Орловщины, прошло в Правительстве области. На церемонии награждения высшую государственную награду «Заслуженный учитель России» вручили учителю биологии школы № 11 Валентине Исьеминой и учителю информатики гимназии № 19 Константину Кривоногову.

По информации администрации Орла, почетные грамоты, благодарности и знаки отличия вручили 35 человекам. В их число вошла преподаватель Орловской детской школы искусств имени Кабалевского Галина Костко. Она получила диплом и почетный знак лауреата премии Правительства РФ имени Луначарского от главы региона.

Также юбилейными знаками отметили трех Почетных граждан Орла –Евгения Дербенко, Григория Карпушкина и Евгения Троицкого.