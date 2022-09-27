Фото: Нина Соколова / Архив "КП"

Орловец толкнул мужчину и попал под уголовное дело. Пострадавший получил травму головы.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в Ливнах. Во время ссоры один сильно толкнул другого. Последний упал и ударился головой о кафельный пол. Без сознания мужчину отвезли в больницу, откуда информацию уже передали в местный отдел полиции.

- По данному факту подразделением дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Устанавливали все обстоятельства произошедшего оперативники. Они задержали второго участника конфликта- 28-ми летнего жителя Ливен. Мужчину допросила в качестве подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.