. Фото: Нина СОКОЛОВА

С 1 октября орловцы начнут платить за водоотведение на содержание общедомового имущества. Ранее эти расходы оплачивала УК или ресурсоснабжающая организация.

Об изменениях в квитанциях рассказали в пресс-службе администрации Орла. Так, с 1 октября там появится новая строка «Водоотведение сточных вод на содержание общего имущества». Начисление платы по водоотведению будет производиться при наличии внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах.

Также рассчитывать сумму будут исходя из показаний коллективных приборов учета сточных вод, холодной и горячей воды или на основе принятого норматива.

- В дополнение законодательством установлена возможность по решению собственников вносить плату за коммунальные ресурсы, используемые на содержание общего имущества, по среднемесячному значению с дальнейшей корректировкой до фактических показаний по коллективному прибору учёта, - также уточнили в городской администрации.