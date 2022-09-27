Россети Центр Орелэнерго» завершает подготовку сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду

Подготовить энергокомплекс к прохождению осенне-зимнего периода позволяет реализация утвержденных производственных программ. Комплекс запланированных энергетиками технических и организационных мероприятий, включающий в себя ремонт и модернизацию устаревшего оборудования, воздушных линий и трансформаторных подстанций, направлен на предотвращение серьезных технологических нарушений, способных привести к массовым и длительным отключениям электроэнергии.

С начала 2022 года в этом направлении филиалом Орелэнерго выполнен большой объем работ. Всего по программе технического обслуживания и ремонта вложено уже более 247 млн. рублей., при этом за 9 месяцев планируется освоить 295,2 млн. руб.

Так, специалистами филиала проведен ремонт свыше 40 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 35-110 кВ, 50 км ВЛ 0,4-10 кВ. Была отремонтирована 31 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, произведена замена более 2400 изоляторов.

Важной составляющей подготовки к осенне-зимнему периоду является расчистка просек линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. Для предупреждения случаев нарушения энергоснабжения, в 2022 году запланирована расчистка 691,7 га просек воздушных ЛЭП.

Основная часть этих работ уже завершена – по итогам 9 месяцев расчищено 652,37 га (94,3%). - Своевременная и качественная реализация плановых мероприятий по подготовке к периоду максимальных нагрузок является приоритетной задачей Орелэнерго и одним из главных условий надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Сергей Алёшин.

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